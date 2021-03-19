Конкурсная комиссия по отбору программ, проектов и мероприятий, разработанных общественными организациями Николаева, не одобрила съемку 2 из 4 исторических роликов, поскольку они связаны с временами, когда Николаев был частью Российской империи.

Заседание конкурсной комиссии состоялось вчера, 18 марта, - собщают НикВести.

Наиболее активные споры были во время обсуждения проекта Александра Виноградова, основателя студии видеопродакшена 42motions. Он предложил комиссии профинансировать из городского бюджета съемку 4 короткометражных видеороликов с использованием анимации. Общая стоимость 49 тысяч гривен. Тематика — история Николаева.

Александр Виноградов, участник конкурса

Ролик №1 История первого генплана и архитектора Ивана Старова, человека, благодаря которому наш город имеет тот план, который есть сейчас. Видео ответит на вопросы, почему у нас такие прямые улицы, почему в городе все так строилось. Мы будем опираться на факты и архивы, покажем мультипликационный ролик о том, каким город планировали и как он выглядит сейчас



Ролик №2 Святой Николай — корабль, с которого начинался город. В 1786 году спроектировали корабль. Потемкин построил верфь по просьбе Екатерины II. С этого началось строительство нашего города. Мы покажем завод имени 61 коммунара, покажем то место, с которого начиналось строительство города, мы соберем мнение историков, да и в архивах Николаева есть фотографии и картины, отображающие город тех времен. Как будет выглядеть ролик: брендвойс, текст, видеоряд того, что происходит сейчас, и анимация, которая покажет историю и поможет зрителю окунуться в ту атмосферу.



Ролик №3 Городище «Дикий сад», здесь у нас легендарная и мифическая история. Фактов того, что было на этом месте не так много, если множество теорий, артефактов, но это история уходит с корнями в период бронзового века. Здесь мы будем основываться на трудах археолога Кирилла Горбенко.



Ролик №4 Николаевская астрономическая обсерватория. Это документальный короткометражный фильм с 2D-анимацией.



Из других вариантов, у нас также есть идеи снять ролик о Константиновских редутах, а также о подвиге героев-ольшанцев, - сообщил Александр Виноградов.

В итоге из 4 предложенных видеороликов одобрены были только два, а объем финансирования сократили с 49 до 35 тысяч гривен.

Станислав Мартиросов, фракция Европейская Солидарность

Депутат Николаевского городского совета Станислав Мартиросов, который также является членом комиссии, выступил против бюджетной поддержки фильмов, которые «посвящены Николаеву как форпосту Российской империи».

— У меня нет вопросов по бюджету, у меня нет вопросов по качеству, у меня огромный вопрос о контексте. 2, а может и даже 3, из 4 роликов, которые вы предлагаете, посвящены Николаеву как форпосту Российской империи. Николаев — это не только Российская империя, извините. У нас Лондон считает свою историю с момента основания там римского поселения. Поверьте, мне это неинтересно. Об истории Святого Николая, о застройке юга Украины Екатериной я уже слышал. И мне неинтересно это видеть в классном формате. До прихода Екатерины тут ничего не было? Было! Витовка, основанная в 14 веке, во времена князя Витовта и Большого княжества литовского — это тоже история. Ольвия — это тоже история. Казацкие поселения здесь — это тоже история. К сожалению, внимания этому не уделяется. Поэтому у меня нет вопросов о бюджете и качеству, у меня вопрос к контексту. Я не хочу это поддерживать, - сказал Станислав Мартиросов.

На реплики присутствующих, что это составляющая часть истории города, которую нельзя просто выбросить, он приводил в пример годы немецкой оккупации Николаева.

— В 1941-1944 годы немецкой оккупации у нас вешали людей, это тоже история, это тоже факт. Мы же об этом не будем ролики снимать? Я хочу напомнить, кто смотрел советские фильмы, там всегда в начале заставка: «По заказу государственного комитета телерадио и так далее». Если это будет сделано за наши муниципальные деньги, я считаю, что мы имеем право ставить требования по контенту. В случае, если вы измените контент и там будут другие нарративы, не пророссийские, я готов поддержать этот проект, - сказал Станислав Мартиросов.

Вид на Николаева, гравюра конца 18 века

Отметим, что Николаев действительно основали на месте верфи в устье Ингул в 1789 году. Город был форпостом Российской империи, необходимым для установления господства на Черном море против Османской империи.

При этом, в 13 километрах от верфи, на месте современного Корабельного района с 1399 года существовало поселение Витовка, основанное литовским князем Витовтом. Позднее называлось Богоявленск.

Ранее бывший министр инфраструктуры Владимир Омелян писал в Facebook, что посетил в Николаеве раскопки киммерийцев «о которых упоминали Гомер и Геродот» и это означает, что Николаеву на самом деле больше 3 тысяч лет.