Согласно файлам Пандоры, нынешний глава Минкульта в 2016 году помогал Игорю Коломойскому отсудить у государства часть акций Одесской киностудии.

По этому поводу он дал комментарий «Детектору медіа», в котором начал отрицать все выводы журналистов «Слідство.інфо».

Министр заявил, что является совладельцем Одесской кинострудии вот уже 15 лет.

— Это был мой собственный бизнес, который я имел еще до прихода в «1 + 1» медиа, поэтому «захватывать» мне не нужно было ничего. Предварительные договоренности были достигнуты в 2016, а реализация соглашения с изменением долей была в 2017 году. В 2019 году я передал в управление все свои корпоративные права, как этого требует закон. В 2020 году я продал акции английской компании Александра Морозова. Соглашение предусматривало сроки и условия расчета, поэтому при получении мной дохода — средства будут отражены в декларации в соответствии с требованиями законодательства, — такой версии придерживается Александр Ткаченко.

Глава ведомства также заявил, что не пользовался офшорными счетами.

— То, что вы отмечаете как «получил в подарок», в действительности является лишь видом соглашения, к которому не имеет отношения И.В. Коломойский. Обычная практика юристов, когда в иностранной компании без деятельности меняется акционер. Соответствующий доход мной был задекларирован и отражео в налоговой декларации с последующей уплатой налога, — утверждает министр культуры.

В свою очередь команда «Слідство.Инфо», изучив документы и отчеты из офшорной утечки Pandora Docs, пришли к выводу, что Ткаченко пытался захватить студию осенью 2016 года. 11 октября он якобы получил дар от Коломойского — права на британскую компанию-прокладку Big Boom LTD, которая сразу поменяла название и купила Фонд развития киноискусства в Punta Crescent Limited, компании дочери Сергея Таруты. После этого заниматься Фондом поручили гендиректору «1 + 1» по юридической стороне Вячеславу Миенко. Тот вошел в наблюдательный совет Одесской киностудии, а директор его компании Smart Solutions, Анна Савченко, входит в комиссиию по ревизии той же кинострудии, через год на место гендиректора назначают человека Миенко — Андрея Осипова.

Именно под руководством Андрея Осипова, Одесская киностудия начала судиться с государством, чтобы лишить его контрольного пакета акций, однако суд принял сторону государства и отверг исковые притязания.

Напомним, вчера были опубликованы досье на мировых политиков с тайными офшорами, в их числе оказался и Владимир Зеленский. Также в материалах фигурирует Александр Ткаченко, Ринат Ахметов, Кивалов и другие.