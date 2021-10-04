У Путина заверили, что в этом году не задумывали встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом информирует «Интерфакс-Украина».

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил в разговоре с журналистам о низкой вероятности переговоров между Москвой и Киевом в этом году.

— Пока, честно говоря, никаких предпосылок для этого нет. Никаких новых элементов здесь тоже не появилось, — сказал он.

После чего добавил, что совсем исключать вероятность встречи нельзя.

— Более того, он говорил о том, что он тоже готов ее провести, но сначала хорошо бы определиться с тем, что два президента могли бы обсуждать. И вот здесь как раз никакого продвижения мы пока не отфиксировали, — уточнил кремлевский спикер.

Напомним, глава Украины Владимир Зеленский считает, что встреча с президентом РФ Владимиром Путиным будет продуктивной только в формате с глазу на глаз.