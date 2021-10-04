Глава государства Владимир Зеленский безукоризненно выполняет все антикоррупционные нормы законодательства, а оффшорные схемы бизнеса прежних годов объясняют «особенностями рынка» тех времен.

Об этом заявил советник руководителя ОП Михаил Подоляк в комментарии «Украинской правде».

— На мой взгляд, необходимо объективно оценивать любую информацию. В «оффшорном» материале, уточню, речь идёт о бизнес-событиях 2012 года и ранее. О бизнесе, который кстати, совершенно никогда не был связан с государственными финансами или государственными административными возможностями. Весьма показательно, что журналисты не «накопали» вообще ничего за период после инаугурации в 2019 году. Это абсолютно чётко свидетельствует, что президент Зеленский безукоризненно выполняет все антикоррупционные нормы законодательства, — сказал Михаил Подоляк.

Таким образом советник президента прокомментировал расследование об оффшорных схемах, обнародованное накануне изданием «Слідство Info».

По мнению Михаила Подоляка, расследование о ранних периодах существования бизнеса Квартала содержит «массу предположений, допущений и конспирологических привязок».

По его словам, практически в полном объёме всё это уже озвучивалось во время предвыборной кампании 2019 года, оппонентом Зеленского Петром Порошенко.

— Реанимировать сейчас эту информацию о части бизнес-практик 2000-х или первой половины 2010-х годов считаем странным. Если вспомнить тогдашний формат государства, то у власти были такие люди, как Янукович, в 2012 году министром экономики у Януковича работал Порошенко. Логично, что для всех бизнесов в стране в то время актуальным заданием было – юридически защитить свои компании и свои средства от неправомерного изъятия со стороны коррумпированных чиновников, — заявил Михаил Подоляк.

Михаил Подоляк утверждает, что после того времени и по мере реформирования государства бизнес избавляется от старых средств защиты как от избыточных, а все бизнес-практики «Студии Квартал 95», мол, были и остаются прозрачными и «белыми». Соответственно, юридических претензий по ним никогда не было и быть не может, заявляет советник президента.

По словам Михаила Подоляка, попытки пристегнуть историю «Квартала» к истории «Приватбанка» также не основаны на фактах и являются чистой конспирологией.

Он указывает на то, что обвинения лиц, связанных с «Приватбанком» в махинациях, датируются временем от 2008 года, но «реальный процессуальный результат расследований был достигнут только после смены власти в 2019 году и благодаря политическому лидерству Владимира Зеленского».

Напомним, вчера были опубликованы досье на мировых политиков с тайными офшорами, в их числе оказался и Владимир Зеленский. Также в материалах фигурирует Александр Ткаченко, Ринат Ахметов, Кивалов и другие.