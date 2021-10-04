В Беларуси вынесен приговор гражданину Украины за участие в акциях протеста в Минске после президентских выборов 2020 года. Суд приговорил его к трем годам исправительной колонии общего режима.

Об этом сообщает Европейская правда.

Отмечается, что гражданин Украины в августе-сентябре 2020 года «в ходе несанкционированных массовых мероприятий в центральной части Минска вместе с другими лицами нарушал общественный порядок и блокировал движение транспорта, препятствовал нормальной работе предприятий и организаций».

Также его обвиняют в создании и ведении Telegram-чата, в котором планировалось и обсуждалось нанесение протестной символики и надписей на различные элементы городской среды.

В прокуратуре заявили, что украинец подготовил орудия и средства преступления, в том числе аэрозольную краску в баллончиках, кисти, перчатки, растворитель, трафареты. Распределил роли исполнителей, а также лично принял участие в нанесении на фасады не менее 27 зданий надписей и изображений протестного характера.

— В результате таких действий причинен ущерб на сумму более 2,5 тысяч рублей, — говорится в сообщении.

Суд приговорил украинца к лишению свободы сроком на 3 года с отбыванием в исправительной колонии в условиях общего режима и с конфискацией мобильного телефона. Приговор пока не вступил в законную силу, и еще может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.

Напомним, для завершения обустройства границы с Россией и Беларусью необходимо 17 миллиардов гривен. МВД уже обратилось к правительству с требованием заложить эти цифры в бюджет 2022.