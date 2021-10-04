Из Тбилиси прислали Георгия Закарашвили на пост посла Грузии в Украине. Ранее эту должность занимал Теймураз Шашаренидзе.

Об этом сообщает Радио Свобода.

Новый представитель Грузии возглавлял политический департамент МИД страны, у него большой стаж дипломата — в професии больше семнадцати лет.

Помимо этого, Георгий Закарашвили был посланником секции интересов Грузии при посольстве Швейцарии в России: в 2016 – 2019 годах. Перед этим занимал должность старшего советника.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский поручился, что не забудет про Михеила Саакашвили, находящегося в грузинской тюрьме.