Полиция Чехии проверит премьер-министра Андрея Бабиша и других чехов на причастность к офшорным компаниям после публикации расследования Pandora Papers

Об этом пишет TheBabel.

— Национальный центр борьбы против организованной преступности SKPV начинает расследование не только по премьер-министру Чешской Республики, но и по всем гражданам Чехии, которых упоминают в этом «деле». Однако сейчас мы не будем предоставлять больше информации, — отметили правоохранители.

Сам Андрей Бабиш свою причастность к офшорам категорически отвергает.

— Деньги, которые оставили чешский банк, облагались, это были мои деньги, и они вернулись в чешский банк», — заверил он.

До премьерства Андрей Бабиш был крупным чешским бизнесменом в области сельского хозяйства, производства продуктов и химикатов, а также имел собственные СМИ. В 2014 году он стал министром финансов, а также создал собственную партию. С 2017 года он возглавляет правительство Чехии.

В отчете Pandora Papers говорится, что в 2009 году Андрей Бабиш перевел 22 миллиона долларов в офшорные компании, через которые приобрел элитную недвижимость во Франции.

Напомним, ранее премьер-министр Чехии призвал европейские страны снизить миграционный поток, но в то же время усилить программы, способствующие повышению рождаемости в ЕС.