Польский телеканал «Белсат» получил в свое распоряжение видеозаписи массовых избиений и пыток в колониях РФ, массив добытой информации достигает 40 ГБ.

Подтверждения многочисленных случаев надругательства и насилия предоставил правозащитный проект Gulagu.net.

Сообщается, что свидетельства преступлений удалось получить благодаря заключенному, которого заставили оказывать профессиональные услуги программиста в течении 5 лет. Все отчеты по пыткам он прятал и копировал, а после освобождения вручил архив журналистам.

На видеозаписи, обнародованной «Белсатом», раздетого человека ставят в таком положении, чтобы ягодицы были задраны вверх, затыкают рот и начинают вводить в задний проход палку. Фоном играет громкая музыка. Иногда роль швабры ложится на живого человека, лицо которого в объектив не попадает.

Весь процесс надзиратели фиксируют для отчетности перед вышестоящим начальством. Жертвами экзекуции становятся несколько категорий лиц: богатые люди, чиновники, свидетели по делам оппозиции или обычные зеки, за «опускание» которых заплатили их враги на свободе.

По словам журналистов, задумка была устроена так, чтобы непосредственно вину начальства тюрем было почти невозможно доказать. Цель заводили в помещение, где уже ожидала зондеркоманда из 10 других заключенных, работающих на администрацию колонии, которые по отмашке надзирателя приступали к насилию.

— Из управления М ФСБ или ФСИН звонили в ОТБ-1, давали задачу, начальник отдела безопасности давал команду ответственному за видеорегистраторы. Тот их заряжал и с пустой картой памяти передавал сотрудникам, а они — «активистам». Заключенного приводили и четыре-пять осужденных нападали на него, избивали, связывали в беспомощном состоянии, задирая ноги и оголяя анальное отверстие, затем насиловали палкой или по-настоящему, мочились на лицо. Этот процесс перевода этого человека в касту опущенных, чтобы он становился никем, записывали на видео. После изнасилования видеорегистратор приносили обратно в штаб, с него копировали информацию и скидывали на флэшку, чтобы отвезти заказчику. Бывали случаи технического сбоя, видео не получалось или не сохранялось – в таких ситуациях пытку повторяли, — объясняет основатель Gulagu.net. Владимир Осечкин.

По минимальным подсчетам, исходя из полученной информации, через надругательства прошли около 200 заключенных.

Напомним, в России насильно обрили политзаключенного из крымских татар.