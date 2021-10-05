Объединения совладельцев многоквартирных домов, которые имеют собственные котельные, были исключены из списка бытовых потребителей в Меморандуме с местными властями, правительством и Нафтогазом. Этим власть значительно усложнила им условия прохождения отопительного сезона.

Такое мнение высказал сопредседатель политической партии «Наш край» Александр Мазурчак, пишет пресс-служба политсилы.

— Условия договора, которые предложил Нефтегаз для ОСМД, оказались абсолютно неподъемными. Во-первых, Нефтегаз согласен поставить только часть газа по 7,42 грн/куб. м. Это так называемый «Объем I», который рассчитан исходя из потребления газа этим ОСМД за предыдущие три года, когда зимы были теплыми. Остальной газ, который будет нужен ОСМД, — это уже «Объем II», и за него придется заплатить вполне рыночную цену - от 25,4 грн/куб. м, – заявил Александр Мазурчак.

Как сообщил сопредседатель «Нашего края», ОСМД обязаны вносить предоплату за будущие объемы газа или ожидать драконовские штрафы.

— ОСМД должно вносить предоплату за газ в пределах 50-70% стоимости объема потребления. Что само по себе противоречит принципам работы сектора ТКЭ. Ведь граждане рассчитываются за коммунальные услуги уже по факту потребления. Если это условие будет нарушено, то трейдер может оштрафовать ОСМД на 10% от суммы долга, а дом будет переведен на закупку газа по рыночной цене в полном объеме или вообще отключен от газоснабжения, – отметил Александр Мазурчак.

Он также напомнил о прошлогоднем подобном Меморандуме, который, по его мнению, является показательным, поскольку так и не был выполнен.

— К сожалению, красивая декларация не имеет под собой никаких оснований, ведь в прошлом году был подписан аналогичный меморандум, который власти не выполнили и наполовину. Например, местным бюджетам не была компенсирована задолженность по разнице в тарифах в сумме 37 миллиардов гривен, которая накопилась за 2016-2020 годы. Это обязательство власти перешло в новый меморандум и нет никаких гарантий, что на этот раз власть выполнит свое обещание, – напомнил Александр Мазурчак.

«Наш край» призывает власти:

приравнять ОСМД к бытовому потребителю;

предусмотреть большую сумму в бюджете для нормального прохождения отопительного сезона;

увеличить сумму субсидий в проекте бюджета на 2022 год (на сегодня – 38 миллиардов гривен, необходимо – не менее 50-55 миллиардов гривен);

пересмотреть контракты, которые предлагает Нефтегаз в сторону увеличения объемов газа по цене 7,42 грн/куб. м и отменить предоплату за газ, поскольку население оплачивает газ по факту потребления, и это приведет к вымыванию оборотных средств в ОСМД и ТКЭ.

Такие шаги позволят избежать коллапса в текущем отопительном сезоне. Однако для глобального решения проблемы Украине необходимо наращивать объемы добычи собственного дешевого газа. Украинского газа уже сегодня хватает для нужд населения, поэтому власти необходимо лишь ликвидировать коррупционные схемы, и проблема будет решена сама собой.

Напомним, сопредседатель политической партии «Наш край» Александр Мазурчак заявил, что во всех местных советах страны, где есть представительство партии, депутатские фракции «Нашего края» инициируют включение в повестку дня ближайшей сессии своего совета срочное обращение к правительству и парламенту с требованием дать населению возможность покупать украинский газ по реальной его стоимости. Ведь через месяц граждане получат платежки, в которых будет заложена стоимость голубого топлива минимум в 4 раза выше.