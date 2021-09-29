Во всех местных советах страны, где есть представительство партии, депутатские фракции «Нашего края» инициируют включение в повестку дня ближайшей сессии своего совета срочное обращение к правительству и парламенту с требованием дать населению возможность покупать украинский газ по реальной его стоимости. Ведь через месяц граждане получат платежки, в которых будет заложена стоимость голубого топлива минимум в 4 раза выше.

Об этом заявил сопредседатель политической партии «Наш край» Александр Мазурчак.

— В феврале 2021 глава НАК« Нафтогаз »Юрий Витренко говорил о себестоимости газа на уровне 2,60 грн / куб. м. Возникает логичный вопрос: почему украинцам выставляют цену, по меньшей мере, в три раза выше себестоимости, если 30% рентабельности по подсчетам экспертов было бы вполне достаточно для развития отечественного газового сектора, и почему при таких высоких тарифах «Нафтогаз» из года в год уменьшает объемы добычи украинского газа?, - заявил Александр Мазурчак.

Сопредседатель «Нашего края» отметил, что озвученный годовой тариф для населения мало того, что не включает доставку, так еще и увеличился при нулевом изменении себестоимости украинского газа.

— У разных поставщиков цена по годовому тарифу находится в диапазоне от 7,96 до 13,5 грн / куб. м. Такая цена годового контракта на 14-93% выше, чем цена газа в прошлом отопительном сезоне (6,99 грн / куб. м), и не учитывает платеж за доставку - до 2,14 грн / куб. м. А себестоимость добычи украинского газа за год не изменилась. На самом деле цена газа для населения может быть снижена до 4 грн / куб. м, то есть в 2-3,5 раза от текущего уровня, если весь объем газа «Укргаздобыча» направить на нужды населения. Газа собственной добычи достаточно для удовлетворения всех потребностей населения, ведь его добыча составляет около 20 млрд куб. м, из которых 13,8 - добывают государственные компании, а потребление населения - чуть более 13 млрд куб. м, - сообщил Александр Мазурчак.

Несмотря на крайне опасную ситуацию, которая сложилась с подготовкой к отопительному сезону, депутатские фракции «Нашего края» во всех местных советах страны, где есть представительство партии, инициируют включение в повестку дня ближайшей сессии своего совета срочное обращение в Кабинет министров Украины и Верховной Рады Украины с требованием принять немедленные меры для обеспечения надлежащего прохождения отопительного сезона 2021-2022 гг.

В частности:

1) Предоставить возможность громадам закупать украинский газ собственной добычи для нужд населения и бюджетных учреждений по себестоимости + 30% рентабельности и без предоплаты для того, чтобы громады смогли установить социально обоснованные тарифы.

2) Кабинету министров Украины – ввести действенный механизм компенсации из государственного бюджета расходов местных бюджетов, связанных с оставлением без изменений тарифов на отопление и снабжение горячей водой.

3) Расширить финансирование программы субсидий за коммунальные услуги на 40%, чтобы получить государственную помощь смогли все, кто в ней нуждается.

«Наш край» требует от власти сказать правду украинцам о реальной себестоимости отечественного газа, провести детальный аудит работы «Нафтогаза» и снизить тарифы до социально обоснованного уровня в пределах 4 гривен за кубометр газа.