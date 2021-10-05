Румынский парламент расформировал правительство через механизм вотума недоверия. Отставку поддержал 281 депутат.
Об этом пишет EVZ.
Большая часть румынских депутатов проголосовали за смену исполнительной власти во главе с премьер-министром Флорином Кыцу. После принятия решения в парламентском зале раздались аплодисменты, три различные политсилы объединились, чтобы провести отставку.
Во время пленарного заседания выступил сам премьер-министр, сухо отчитавшись, что Румыния достигла исторического порога в 15 тысяч заболевших, а за день умерли 252 пациента.
— Вы могли бы стать премьер-министром-реформатором, в котором отчаянно нуждается эта страна. Да, вы могли бы стать героем борьбы с пандемией, но вы предпочли эту расслабленную безответственность, с которой в середине лета вы сказали, что четвертая волна нам не грозит. Вы серьезно повредили кампании вакцинации, — ответил ему с трибуны один из депутатов, проголосовавший за отставку правительства Кыцу.
Напомним, в Румынии сгорела инфекционная больница с ковид-больными.
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Румынский парламент расформировал правительство через механизм вотума недоверия. Отставку поддержал 281 депутат.
Об этом пишет EVZ.
Большая часть румынских депутатов проголосовали за смену исполнительной власти во главе с премьер-министром Флорином Кыцу. После принятия решения в парламентском зале раздались аплодисменты, три различные политсилы объединились, чтобы провести отставку.
Во время пленарного заседания выступил сам премьер-министр, сухо отчитавшись, что Румыния достигла исторического порога в 15 тысяч заболевших, а за день умерли 252 пациента.
— Вы могли бы стать премьер-министром-реформатором, в котором отчаянно нуждается эта страна. Да, вы могли бы стать героем борьбы с пандемией, но вы предпочли эту расслабленную безответственность, с которой в середине лета вы сказали, что четвертая волна нам не грозит. Вы серьезно повредили кампании вакцинации, — ответил ему с трибуны один из депутатов, проголосовавший за отставку правительства Кыцу.
Напомним, в Румынии сгорела инфекционная больница с ковид-больными.