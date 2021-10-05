Один из кандидатов на должность городского головы Харькова депутат «ОПЗЖ» Валерий Говоров снял свою кандидатуру.

Об этом сообщает «Суспільне».

Окончательно решение об исключении Говоров из списков примет городская избирательная комиссия на заседании в четверг. В бюллетене его фамилии быть не должно, чтобы не вводить в заблуждение избирателей.

При этом, Говорову не вернут залог в 270 тысяч гривен, которые он уплатил за возможность участвовать в выборах.

Из оставшихся 12 кандидатов еще никто не заявил о желании последовать за снятым кандидатом.

Ранее сообщалось, в выборах мэра Харькова будет участвовать 13 кандидатов.