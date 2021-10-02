Харьковская городская территориальная избирательная комиссия на заседании в субботу приняла решение о регистрации еще 5 кандидатов на пост городского головы.

Об этом корреспонденту «Интерфакс-Украина» сообщила глава горизбиркома Елена Матвиенко.

— Сегодня мы зарегистрировали еще 5 кандидатов. Это Алина Мустафаева, Сергей Ряполов, Николай Кукурика, Виктор Величков и Денис Ярославский. Все они самовыдвиженцы, — сказала она.

По ее словам, комиссия отказала в регистрации Иджрану Ягуб оглы Абдуллаеву, поскольку он подал неполный пакет документов.

— Таким образом, всего у нас было подано 15 пакетов документов. 13 кандидатов мы зарегистрировали. Двоим отказали из-за неполного пакета документов, — подытожила глава горизбиркома.