Харьковская городская территориальная избирательная комиссия на заседании в субботу приняла решение о регистрации еще 5 кандидатов на пост городского головы.
Об этом корреспонденту «Интерфакс-Украина» сообщила глава горизбиркома Елена Матвиенко.
— Сегодня мы зарегистрировали еще 5 кандидатов. Это Алина Мустафаева, Сергей Ряполов, Николай Кукурика, Виктор Величков и Денис Ярославский. Все они самовыдвиженцы, — сказала она.
По ее словам, комиссия отказала в регистрации Иджрану Ягуб оглы Абдуллаеву, поскольку он подал неполный пакет документов.
— Таким образом, всего у нас было подано 15 пакетов документов. 13 кандидатов мы зарегистрировали. Двоим отказали из-за неполного пакета документов, — подытожила глава горизбиркома.
Как сообщалось, Харьковский горсовет заявил о старте процедуры выборов мэра с 11 сентября. Непосредственно голосование пройдет 31 октября.
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Харьковская городская территориальная избирательная комиссия на заседании в субботу приняла решение о регистрации еще 5 кандидатов на пост городского головы.
Об этом корреспонденту «Интерфакс-Украина» сообщила глава горизбиркома Елена Матвиенко.
— Сегодня мы зарегистрировали еще 5 кандидатов. Это Алина Мустафаева, Сергей Ряполов, Николай Кукурика, Виктор Величков и Денис Ярославский. Все они самовыдвиженцы, — сказала она.
По ее словам, комиссия отказала в регистрации Иджрану Ягуб оглы Абдуллаеву, поскольку он подал неполный пакет документов.
— Таким образом, всего у нас было подано 15 пакетов документов. 13 кандидатов мы зарегистрировали. Двоим отказали из-за неполного пакета документов, — подытожила глава горизбиркома.
Как сообщалось, Харьковский горсовет заявил о старте процедуры выборов мэра с 11 сентября. Непосредственно голосование пройдет 31 октября.
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