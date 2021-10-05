Президент республики Эммануэль Макрон уточнил, что первым условием признания талибов было разрешение на спасательную операцию.

Об этом пишет Le Figaro.

Эвакуация франко-афганцев и афганцев в Афганистане продолжилась и после прихода талибов к власти. Эммануэль Макрон заявил, что французским дипломатам удалось прийти к соглашению с радикальными исламистами.

Существует «соглашение», которое позволяет Парижу продолжать эвакуацию.

— Мы сотрудничаем, поэтому еще можем вывозить людей через приграничные страны, — объяснил президент.

В качестве примера он назвал сегодняшнюю операцию.

— Сегодня мы эвакуировали через Доху несколько граждан, чтобы защитить их, — добавил лидер страны.

Напомним, из аэропорта Кабула 23 сентября ориентировочно в 14:00 по киевскому времени вылетел украинский гражданский борт с около сотней эвакуированных людей.