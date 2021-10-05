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Департамент жилищно-коммунальных услуг Николаевского городского совета планирует потратить на уход за зелеными зонами в Центральном и Ингульском районах Николаева 4,8 миллиона гривен.

Соответствующие тендеры опубликованы в системе электронных закупок ProZorro.

В частности, 6 августа Департамент ЖКХ объявил торги на закупку услуги по уходу за объектами благоустройства зеленого хозяйстваЦентрального района с ожидаемой стоимостью в 3,8 миллиона гривен и Ингульского района – 4,2 миллиона гривен.

В торгах по Центральному району участвовали предприниматель Замроцкая Елена Валерьевна с предложением в 3 миллиона гривен и компания «Трейд Лайн Сіті», которая предложила 3,6 миллиона гривен. В результате, 1 октября договор был заключен с участником, который предложил меньшую сумму за оказание данной услуги – предпринимателем Замроцкой Еленой Валерьевной.

Стоит отметить, что в этот же день чиновники заключили дополнительное соглашение с подрядчиком, уменьшив сумму договора на 685 тысяч гривен. Таким образом, за выполненную работу подрядчику теперь должны заплатить 2,3 миллиона гривен.

В торгах по Ингульскому району приняли участие предприниматель Негура Иван Васильевич с предложением в 3,1 миллиона гривен и компания «Центральный – 1», которая предложила 3,6 миллиона гривен. В результате, договор заключили с предпринимателем, после чего также подписали дополнительное соглашение, уменьшив сумму на 623 тысячи гривен. Теперь сумма договора составляет 2,5 миллиона гривен.

Подрядчики должны будут выполнять работы до 31 декабря 2021 года. В частности, очищать парки и скверы на территории районов от мусора, подметать дорожки, очищать их от снега и посыпать солью в период гололеда, очищать газоны от опавших листьев и мусора, а также высаживать деревья и убирать незаконные свалки.

Количество таких скверов и парков в Центральном районе составляет 18 объектов, а в Ингульском районе – 32.

Напомним, что администрация Заводского района объявила торги на услугу по покосу газонов, аллергенных растений и стрижке кустов в период с 11 октября по 1 ноября 2021 года, стоимостью 560 тысяч гривен.