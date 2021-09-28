Сквер возле спортшколы «Надежда» в Заводском районе Николаева

Администрация Заводского района объявила торги на услугу по покосу газонов, аллергенных растений и стрижке кустов стоимостью 560 тысяч гривен.

Об этом свидетельствуют данные системы электронных закупок ProZorro.

Согласно данным ресурса, подрядчик должен будет предоставить услугу по содержанию зеленых зон в Заводском районе Николаева в период с 11 октября по 1 ноября 2021 года. При этом, в тендерной документации отсутствует информация о адресах и земельных участках, на которых планируется проводить работы по покосу газонов, аллергенных растений и стрижке кустов.

Стоит отметить, что на данный момент идёт процесс подачи тендерных предложений от будущих участников аукциона, который определён на 11 октября 2021 года.

Напомним, что Департамент жилищно-коммунального хозяйства Николаевского городского совета заказал услугу по содержанию зеленых зон в Заводском районе города за 6,2 миллионов гривен. За эту сумму подрядчик должен будет до 31 декабря 2020 года ухаживать за парком «Спортивный», парком «Юных героев», детским городком «Сказка», сквером имени Тараса Шевченко, скверами «Привокзальный», имени Образцова, «Спасский», возле спортшколы «Надежда», «Боевой славы», Бугским бульваром, сквером «Черноморский», и кругами на дорожных развязках.