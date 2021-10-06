В зоне боевых действий на Донбассе за прошедшие сутки, 5 октября, боевики шесть раз нарушали режим прекращения огня, причем дважды с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. Вследствие обстрела один украинский военнослужащий получил ранения.

Об этом сообщили в пресс-центре операции Объединенных сил.

Вблизи Новотошковского боевики дважды совершили обстрелы, используя станковые противотанковые и автоматические станковые гранатометы, а также стрелковое оружие.

У Красногоровки боевики вели огонь из автоматических станковых гранатометов. В направлении Крымского они дважды использовали минометы калибра 82 мм, крупнокалиберные пулеметы, гранатометы различных систем и стрелковое оружие.

Вследствие обстрела один военнослужащий Объединенных сил получил огнестрельное осколочное ранение. Боец находится в больнице, состояние его здоровья оценивается как удовлетворительное.

В штабе отмечают, что украинские защитники открывали ответный огонь, чтобы заставить боевиков прекратить огневую активность. Они использовали не запрещенное Минскими договоренностями вооружение.

По состоянию на 07:00 6 октября нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Ранее сообщалось, что оккупанты стягивают танки и другую военную технику на Донбассе, нарушая договоренности об отводе вооружения. Военную технику боевиков в неподконтрольных районах Луганской и Донецкой области заметили наблюдатели из миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.