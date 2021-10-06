Российская сторона направила Украине перечень желаемых вопросов для встречи президентов Украины и России, среди которых не упоминается оккупация Крыма и военная агрессия на Донбассе. Кремль желает отмены санкций, возобновления транспортного сообщения и дипломатических отношений.

Об этом пишет Украинская правда.

Источник в российских госструктурах сообщил, что Москва несколько месяцев назад довела до украинской стороны свое видение итогов возможной встречи Владимира Путина и Владимира Зеленского. В этом списке 12 вопросов и почти все касаются двусторонних отношений.

В частности, в Кремле считают, что на встрече можно было бы договориться о восстановлении полноценных дипломатических отношений и согласовать возвращение послов в Москву и Киев, снять взаимные торгово-экономические ограничения и отменить санкции в отношении физических и юридических лиц.

Кроме того, в РФ хотят, чтобы два лидера договорились о восстановлении транспортного сообщения между двумя странами, а также о подготовке до 1 декабря 2022 года соглашения о транзите и поставках газа на период после 2024 года.

Однако, Крым в российских темах для разговора не упомянут, а вопрос конфликта на Донбассе — однажды. В виде замечания о том, что представители РФ в ТКГ и «нормандском формате» поддержат любые мирные договоренности Киева с властями ОРДЛО.

Украина, отмечают в Кремле, на предложенную повестку пока не отреагировала. Спикер президента РФ Дмитрий Песков заявил, что «от украинцев ничего вразумительного по возможному наполнению двусторонней встречи не поступало». В Киеве отмечают, что подготовка встречи не продвигается по вине Москвы.

— К сожалению, вынуждены констатировать, что с российской стороны наблюдаются неконструктивные попытки найти различные поводы, чтобы отложить двусторонние переговоры. Считаем, что такие попытки не отвечают интересам народов и Украины, и России, — сказал главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

По его словам, «из Москвы звучит слишком много различных намеков и неконкретных замечаний о том, что им хотелось бы обсудить, и при этом не выражается четкая готовность обсудить то, что действительно имеет значение в понимании и украинского и российского обществ».

Михаил Подоляк отметил, что «тот факт, что украинский и российский народы разделены линией фронта, заслуживает обсуждения в первую очередь».

Напомним, у Путина заверили, что в этом году не задумывали встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.