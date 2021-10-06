Глава фракции «Слуга народа» в Николаевском городском совете Татьяна Домбровская объяснила секретарю горсовета Дмитрию Фалько, как можно проводить тестирование депутатов на COVID-19 перед заседаниями сессий.

Об этом она рассказала в комментарии интернет-изданию «Шиповник».

Как известно, мэр Александр Сенкевич запретил вход в админздание без наличия сертификата о вакцинации или отрицательного ПЦР-теста. Тогда Домбровская предложила обеспечить депутатов перед сессией горсовета Николаева экспресс-тестами, однако Дмитрий Фалько заявил, что не видит механизма реализации.

— Во-первых, не думала, что это так сложно. Но объясню, существуют экспресс-тесты на COVID-19, которые продаются практически в любой аптеке. Например, за час до пленарного заседания приглашаются депутаты и журналисты, которые не могут вакцинироваться по разным причинам. Приглашенным выдаются тесты, проходит процедура, которая длится не больше 15 минут, после получения негативного результата выдается пропуск для прохода в сессионный зал. Я считаю, что именно так можно обеспечить всем желающим допуск в сессионный зал и соблюсти норму украинского законодательства, – заявила Татьяна Домбровская.

Также депутат отметила, что пандемия коронавируса на сегодняшний день является главной проблемой как в Украине, так и во всем мире, поэтому проблем с финансированием экспресс-тестирования не должно возникнуть.

— Все-таки, тест будет стоит дешевле, нежели человеческая жизнь. Думаю, можно найти на чем сэкономить, - прокомментировала глава фракции «Слуга народа» в Николаевском горсовете.

Ранее мэр Николаева Александр Сенкевич заявил, что в ближайшее время вход в здание горсовета Николаева для чиновников и СМИ будет открыт только при предъявлении сертификата о вакцинации против COVID-19 либо результатов негативного ПЦР-теста, который сделан не позднее, чем 72 часа.