В ближайшее время вход в здание горсовета Николаева для чиновников и СМИ будет открыт только при предъявлении сертификата о вакцинации против COVID-19 либо результатов негативного ПЦР-теста, который сделан не позднее, чем 72 часа.

Такую информацию в понедельник, 27 сентября, в ходе аппаратного совещания озвучил Николаевский городской голова Александр Сенкевич, — передает корреспондент НикВести.

Относительно граждан уточнений не прозвучало.

— Коллеги, готовьтесь к тому, что вам нужно будет перед входом предъявить сертификат вакцинации либо тест, который действует на протяжении двух дней. Готовьтесь к этому. Во-вторых, мы находимся в месте, где собираются люди. Вот, журналисты, кто из вас не вакцинировался, поднимите руки? Два, вы также не будете допущены к городскому совету. Или с талончиком о том, что у вас все хорошо с коронавирусом. У нас все равны, — указал Александр Сенкевич.

Также он напомнил о необходимости носить маски даже в помещениях.

Еще в августе НикВести сообщали, что Александр Сенкевич планирует обязать чиновников мэрии при входе на работу показывать сертификат вакцинации против COVID-19.

Как известно, с 23 сентября все области Украины перешли в «желтую» зону карантина. Однако уже второй день подряд Николаевская область демонстрирует показатели оранжевой зоны по заболеваемости.

В ходе брифинга по поводу перехода Николаева в «желтую» зону начальница управления образования Анна Лычко рассказала, что без 80% вакцинированных педагогов остаются 22 школы Николаева.

Заместитель начальника управления охраны здоровья Николаевского горсовета Виктор Фаюк добавил, что больницы на 100% готовы к приему пациентов с COVID-19 в период новой волны коронавируса, однако в городской лаборатории нет возможности распознать штамм «Дельта», поэтому все образцы отправляют на Киев.

Тогда же первый заместитель Николаевского городского головы Виталий Луков призвал прививаться от коронавируса невакцинированных жителей города. По состоянию на 22 сентября в Николаеве вакцинировано меньше половины жителей – 40%.

Кроме того, вице-мэр заявил, что городская власть в случае введения локдауна не будет оказывать финансовую поддержку тем рынкам, которые не вакцинируют не менее 80% своих работников.

Украинцам уже предложили присоединиться к испытаниям лекарств против COVID-19.