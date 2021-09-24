Министерство здравоохранения предлагает гражданам присоединиться к испытаниям лекарств против коронавируса, сейчас подобные клинические исследования продолжаются во всем мире.

По информации ведомства, в Украине таких исследований — 31, их перечень можно найти на сайте Государственного экспертного центра Минздрава.

— Медицинское применение лекарств может быть принято только после систематического изучения его фармакологического действия на человека и на основании данных доказанной эффективности и безопасности, — говорится в сообщении.

В Минздраве объясняют, что перед тем, как привлекать к тестированию людей, ученые проводят доклиническое исследование лекарств.

Оно предусматривает химические, физические, биологические, микробиологические, фармакологические, токсикологические и другие исследования, что изучают их специфическую активность и безопасность.

После чего идет следующий этап — клинические испытания, который имеет четыре фазы исследований.

Однако в Украине чаще всего проводятся клинические исследования в три фазы, к которым привлекают тысячи пациентов для сбора необходимой информации о реакциях и т. д.

Как известно, с 23 сентября все области Украины перешли в «желтую» зону карантина. Однако уже второй день подряд Николаевская область демонстрирует показатели оранжевой зоны по заболеваемости.

В ходе брифинга по поводу перехода Николаева в «желтую» зону начальница управления образования Анна Лычко рассказала, что без 80% вакцинированных педагогов остаются 22 школы Николаева.

Заместитель начальника управления охраны здоровья Николаевского горсовета Виктор Фаюк добавил, что больницы на 100% готовы к приему пациентов с COVID-19 в период новой волны коронавируса, однако в городской лаборатории нет возможности распознать штамм «Дельта», поэтому все образцы отправляют на Киев.

Тогда же первый заместитель Николаевского городского головы Виталий Луков призвал прививаться от коронавируса невакцинированных жителей города. По состоянию на 22 сентября в Николаеве вакцинировано меньше половины жителей – 40%.

Кроме того, вице-мэр заявил, что городская власть в случае введения локдауна не будет оказывать финансовую поддержку тем рынкам, которые не вакцинируют не менее 80% своих работников.