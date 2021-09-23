По состоянию на 23 сентября, все области Украины находятся в «желтой» зоне адаптивного карантина, однако Киев и еще восемь областей, Николаевская в том числе, соответствуют показателям «оранжевой».

Об этом сообщает Минздрав.

Так, к «оранжевой» зоне могут быть отнесены:

Днепропетровская,

Донецкая,

Киевская,

Луганская,

Николаевская,

Харьковская,

Херсонская,

Черкасская области.

В этих областях превышен показатель динамики уровня госпитализаций. Он должен быть на уровне не более 50%. Самый высокий показатель в Черкасской области — 144,4%.

Кроме того, уровень заболеваемости (норма менее 75 на 100 тысяч населения) не превышен только в двух областях: Закарпатской (44) и Кировоградской (35).

Напомним, что 23 сентября в мэрии Николаева состоялся брифинг по поводу перехода города в «желтую» зону карантина.

Так, начальница управления образования Николаевского городского совета Анна Лычко рассказала, что без 80% вакцинированных педагогов остаются 22 школы Николаева, а заместитель начальника управления охраны здоровья Николаевского горсовета Виктор Фаюк рассказал, что больницы на 100% готовы к приему пациентов с COVID-19 в период новой волны коронавируса.

Ранее директор Николаевского областного центра лечения инфекционных болезней (ЦИЗ) Светлана Федорова отмечала увеличение количества пациентов, больных коронавирусом.

Также сообщалось, что в Николаевской области превышен допустимый уровень заболеваемости коронавирусной болезнью COVID-19. Также превышено и допустимое количество госпитализаций с подтвержденными случаями COVID-19 и подозрением на болезнь за последние 7 дней.



