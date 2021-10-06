Кабинет министров Украины согласовал выделение на здание украинского посольства в столице Турции 125,8 миллиона гривен.

Как пишет «Главком», решение было одобрено правительством сегодня, 6 октября.

Такую сумму запрашивало министерство иностранных дел с формулировкой «на постройку в 2021-2022 годах комплекса посольства в Анкаре».

Согласно проектной документации, планируется трехэтажное здание посольства и комплекс, состоящий из административного и жилого зданий.

Как сообщалось, улицу в столице Турецкой Республике Анкаре, на которой расположено посольство Украины, назовут именем украинского ученого Агатангела Крымского.