Фото: Офис генпрокурора

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова считает, что ей нечему стыдиться за полтора годы работы на должности.

Свое мнение она озвучила на Kyiv Global Summit, пишут НикВести.

Ирина Венедиктова заявила, что политические процессы в стране не влияют на ее решения и работу.

— Я очень пытаюсь не влиять на политические процессы сама и не быть тем инструментом, на который влияют. Наверное, это самая серьезная задача, которую ты должен выполнять всю свою прокурорскую жизнь. Я это демонстрирую. Знаю ли я, что происходит в политике? Знаю. Понимаю ли, каким образом мои действия могут повлиять? Осознаю. Именно поэтому я очень открыто об этом говорю. Мне кажется, что сейчас правоохранительная система должна показывать, что она именно правоохранительная, а не подыгрывает в чьи-то политические игры. Я вспоминаю своих предшественников, и это всегда что-то феерическое было, — отметила генпрокурор.

Ирина Венедиктова также отметила, что никогда не дает интервью, потому что всегда волнуется о том, как сказанное ею может отразиться на прокурорах, которые идут в суд, и следователях, ведущих дела.

— Я никому не хочу нравиться. Потому что это так изменчиво. Сегодня я кому-то нравлюсь с одной историей, а ровно завтра с этой же историей будут кричать «Ганьба!», — сказала она.

Генпрокурор добавила, что ее задача — работать так, чтобы ей было не стыдно смотреть людям в глаза.

— Мне на сегодняшний день за полтора года работы генеральным прокурором не стыдно, и я могу объяснить любое событие, — резюмировала она.

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что вскоре ответственным за нападение на журналистов «Схем» в «Укрэксимбанке» вручат подозрение.