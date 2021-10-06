Кабинет министров Украины предлагает криминализировать ряд преступлений против окружающей среды. В частности, за незаконную вырубку леса и загрязнение.

Об этом сообщает РБК-Украина.

В частности, предлагается Уголовный кодекс Украины новыми статьями, в частности ст. 246-1, 246-2, 246-3, которые определяют ответственность за незаконную вырубку леса, незаконную перевозку и сбыт древесины, а также не законный вывоз из Украины объектов животного или растительного мира.

Также в проекте предлагается ужесточить наказание за сокрытие или непредоставление информации об экологическом, в том числе радиационном состоянии, а также состоянии заболеваемости населения. Такое преступление будет наказываться штрафом от трех до четырех тысяч необлагаемых минимумов доходов — от 51 тысячи до 68 тысяч гривен, или лишением права занимать определенные должности на срок до трех лет, или ограничением свободы на срок до 3 лет.

Осуществление хозяйственной деятельности, которая влияет на окружающую среду, без лицензии или с нарушением лицензии, будет наказываться ограничением свободы на срок от 1 до 3 лет или лишением свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные должности.

Напомним, в начале года СБУ разоблачила должностных лиц лесхоза на незаконной вырубке деревьев на Николаевщине.