Экс-нардепу Семену Семенченко, который находится в голодовке, продлили меру пресечения в виде содержания под стражей.

Об этом известно из трансляции заседания.

На записи можно заметить, что во время слушаний у дверей началась потасовка, несколько человек демонстративно заблокировали проход, чтобы не позволить увести Семенченко из зала суда. Их скрутили и оттолкнули, так как сотрудников силовых ведомств в коридоре было предостаточно.

Как известно, к концу июля Соломенский райсуд столицы позволил комбату батальона «Донбасс» перейти на домашний арест, однако через пару недель вновь ужесточил позицию по аресту. Тогда Семенченко заявил о начале голодовке, которая продолжается уже 69 день.

Напомним, Семенченко упал в обморок на 61 день голодовки.