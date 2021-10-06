Народный депутат от партии «Европейская Солидарность» Алексей Гончаренко сообщил, что денег на реализацию проекта «Большая реставрация» значительно не хватает.

В своем Telegram-канале он опубликовал материалы Бюджетного комитета Верховной Рады, согласно которым Минкульт просит перераспределить финансирование на объекты «Большой реставрации» с других статей расходов.

Алексей Гончаренко отметил, что на проект «Большой реставрации» должны были выделить 1 миллиард гривен за счет платы за лицензии на азартные игры и проведение лотерей. Но вместо 1 миллиарда по состоянию на 30 сентября собрали только 19,8 миллиона гривен. То есть чуть менее 2%.

— И теперь власть соскрёбывает деньги из других бюджетных программ. Сегодня Бюджетный комитет Рады рассматривал вопрос о перераспределении средств на сумму 261 миллиона гривен грн. Но эти деньги еще не распределили между конкретными объектами. Кроме этого Минкульт также просит перераспределить 11 миллионов на реставрационные работы конторы еврейского кладбища для создания Мемориального музея памяти жертв Бабьего Яра и еще 5 миллионов — на содержание «Гостиного двора» в Киеве, — написал нардеп.

Согласно материалам, которые он опубликовал, Минкульт просит уменьшить на 80 миллионов гривен финансирование проектов «Украинского культурного фонда», на 30,8 миллиона — изготовление и распространение информпродукции, на 151,6 миллиона — фонд развития учреждений общегосударственного значения, на 15 миллионов — строительство культурных объектов общегосударственного значения.

Напомним, летом во время визита в Николаев глава Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков сообщил, что пока нет денег для реставрации200-летней астрономической обсерватории.

Незадолго до этого глава Минкультуры Александр Ткаченко сообщил, что в рамках проекта «Большая реставрация» в 2021 году в Николаеве отреставрируют здание астрономической обсерватории.