Франция возвращает своего посла в Канберру после создания нового партнерства AUKUS и расторжения Австралией договора по французским подлодкам. Перед дипломатом ставится задача пересмотреть условия отношений между странами в будущем.
Об этом сообщает Reuters.
— Я попросил нашего посла вернуться в Канберру с двумя миссиями, чтобы помочь пересмотреть условия наших отношений с Австралией в будущем и защитить наши интересы, — цитирует агентство заявление главы МИД Франции Жан-Ив Ле Дриана на парламентских слушаниях.
Министр добавил, что Париж полностью пересмотрел свои двусторонние отношения с Австралией с учетом срыва сделки по подводным лодкам, которая была частью более широкой стратегии.
— Если начать заново в наших двусторонних отношениях, это никак не повлияет на нашу решимость продолжать присутствовать в Тихоокеанском регионе, — уточнил Жан-Ив Ле Дриан.
При этом Жан-Ив Ле Дриан не уточнил дату возвращения французского посла в Австралию.
Напомним, решение отозвать послов глава МИД Франции ранее назвал исключительным решением, принятым после «серьезных заявлений, сделанных 15 сентября США и Австралией».
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Франция возвращает своего посла в Канберру после создания нового партнерства AUKUS и расторжения Австралией договора по французским подлодкам. Перед дипломатом ставится задача пересмотреть условия отношений между странами в будущем.
Об этом сообщает Reuters.
— Я попросил нашего посла вернуться в Канберру с двумя миссиями, чтобы помочь пересмотреть условия наших отношений с Австралией в будущем и защитить наши интересы, — цитирует агентство заявление главы МИД Франции Жан-Ив Ле Дриана на парламентских слушаниях.
Министр добавил, что Париж полностью пересмотрел свои двусторонние отношения с Австралией с учетом срыва сделки по подводным лодкам, которая была частью более широкой стратегии.
— Если начать заново в наших двусторонних отношениях, это никак не повлияет на нашу решимость продолжать присутствовать в Тихоокеанском регионе, — уточнил Жан-Ив Ле Дриан.
При этом Жан-Ив Ле Дриан не уточнил дату возвращения французского посла в Австралию.
Напомним, решение отозвать послов глава МИД Франции ранее назвал исключительным решением, принятым после «серьезных заявлений, сделанных 15 сентября США и Австралией».