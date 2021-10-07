Франция возвращает своего посла в Канберру после создания нового партнерства AUKUS и расторжения Австралией договора по французским подлодкам. Перед дипломатом ставится задача пересмотреть условия отношений между странами в будущем.

Об этом сообщает Reuters.

— Я попросил нашего посла вернуться в Канберру с двумя миссиями, чтобы помочь пересмотреть условия наших отношений с Австралией в будущем и защитить наши интересы, — цитирует агентство заявление главы МИД Франции Жан-Ив Ле Дриана на парламентских слушаниях.

Министр добавил, что Париж полностью пересмотрел свои двусторонние отношения с Австралией с учетом срыва сделки по подводным лодкам, которая была частью более широкой стратегии.

— Если начать заново в наших двусторонних отношениях, это никак не повлияет на нашу решимость продолжать присутствовать в Тихоокеанском регионе, — уточнил Жан-Ив Ле Дриан.

При этом Жан-Ив Ле Дриан не уточнил дату возвращения французского посла в Австралию.

Напомним, решение отозвать послов глава МИД Франции ранее назвал исключительным решением, принятым после «серьезных заявлений, сделанных 15 сентября США и Австралией».