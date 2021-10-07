Во время переговоров министр иностранных дел России Сергей Лавров забросил генеральному cекретарю НАТО Йенсу Столтенбергу «поддержку неонацистов в Украине». Этим Лавров достаточно грубо прервал Столтенберга.

Об этом пишет The Washington Post.

По словам европейского чиновника, Сергей Лавров также заявил, что Совет НАТО-Россия-форум, созданный в 2002 году для содействия сотрудничеству между двумя сторонами является бессмысленным, ссылаясь на то, что НАТО часто жалуется на Россию.

Йенс Столтенберг в ответ выразил обеспокоенность агрессивными действиями России в Украине, ее поддержкой Беларуси и гибридными действиями в отношении союзников НАТО.

Генеральный секретарь повторил предложение, сделанное более 18 месяцев назад, о проведении очередного заседания Совета НАТО-Россия, отметил чиновник, назвав Раду «важной платформой для диалога».

Напомним, Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг ранее заявил, что Украина и Грузия станут членами Альянса, но это «не вопрос завтрашнего дня».