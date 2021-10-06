Украина и Грузия станут членами Альянса, но это «не вопрос завтрашнего дня».

Об этом заявил Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время пресс-конференции, пишет Новое время.

Он сказал, что союзники НАТО должны сделать больше для стран, которые хотят вступить в Альянс.

— Я думаю, очевидно, что это не случится завтра, но они присоединятся, — заявил Йенс Столтенберг.

16 июня Йенс Столтенберг подтвердил, что Украина является страной-претендентом на вступления в альянс. В то же время он подчеркнул, что для присоединения Украины блок «требует большего».

Напомним, Владимир Зеленский считает, что НАТО — это единственный путь для завершения войны на Донбассе.