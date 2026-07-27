 Спортсмен із Миколаївщини приніс області «срібло» чемпіонату Європи з веслування

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Головна Новини Спорт 14:07, 27 липня, 2026

Спортсмен із Миколаївщини приніс області «срібло» чемпіонату Європи з веслування

Спортсмен із Миколаївщини Олександр Гарцев став срібним призером чемпіонату Європи з веслування на байдарках і каное серед молоді. Змагання проходили з 23 по 26 липня в угорському Сегеді.

Про це повідомили в Миколаївській обласній військовій адміністрації.

Олександр Гарцев виборов срібну медаль у змаганнях байдарок-одиночок на дистанції 200 метрів, подолавши її за 37,986 секунди.

Крім того, спортсмен виступив у складі екіпажу байдарки-четвірки на дистанції 500 метрів разом з Олександром Брезіцьким, Максимом П'ятковським та Георгієм Селезньовим. Український екіпаж фінішував сьомим.

Миколаївський спортсмен здобув «срібло» чемпіонату Європи з веслування. Фото: Миколаївська ОВАМиколаївський спортсмен здобув «срібло» чемпіонату Європи з веслування. Фото: Миколаївська ОВА
Миколаївський спортсмен здобув «срібло» чемпіонату Європи з веслування. Фото: Миколаївська ОВАМиколаївський спортсмен здобув «срібло» чемпіонату Європи з веслування. Фото: Миколаївська ОВА
Миколаївський спортсмен здобув «срібло» чемпіонату Європи з веслування. Фото: Миколаївська ОВАМиколаївський спортсмен здобув «срібло» чемпіонату Європи з веслування. Фото: Миколаївська ОВА

Миколаївщину на чемпіонаті також представляла Ксенія Цомпель. У складі жіночої байдарки-четвірки разом зі Сніжаною Сталіновою, Анною Друсіновою та Софією Поцюрко вона посіла сьоме місце на дистанції 500 метрів.

Загалом на молодіжному чемпіонаті Європи Україну представляли 40 спортсменів: 18 юніорів та 22 веслувальники у категорії молоді.

Нагадаємо, раніше миколаївські каноїсти здобули нагороди на командному чемпіонаті України серед ДЮСШ та СДЮСШОР серед юнаків та дівчат з веслування на байдарках і каное, який проходив в Умані з 2 по 5 липня.

Автор
Марія Хаміцевич
Марія Хаміцевич
Кореспондентка
Кореспондентка МикВісті з 2023 року, спеціалізується на культурі, політиці, фоторепортажах та інтерв’ю, має фахову журналістську освіту й додаткову підготовку з протидії дезінформації та безпеки журналістської роботи.

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