Президент Владимир Зеленский вчера вечером, 6 октября, подписал приказы об освобождении пяти послов Украины в шести странах.

Об этом сообщается на сайте официального интернет-представительства президента Украины.

Соответствующие указы опубликованы на сайте президента Украины.

В частности, уволен Ростислав Троненко - посол Бразилии, Василий Серватюк — посол в Таджикистане и Афганистане по совместительству, Иван Кулеба — посол в Армении. Также Зеленский уволил Евгения Микитенко — посла Украины в Египте и Владимира Яценковского — посла в Литве.

Вместе с тем Зеленский подписал указы о назначении Андрея Праведника — послом в Республике Руанда, а посла в Нигерии Валерия Кирдоду — послом в Республике Камерун по совместительству.

Также посол в Мексике Оксана Драмарецкая назначена послом в Панаме, Белизе, Гватемале и Коста-Рике.

Напомним, ранее Владмир Зеленский подписпал указ о мерах по стабилизации энергетической сферы и развитии ядерной энергетики.