Боевики-исламисты убили по меньшей мере пятерых военных, еще восемь получили повреждения вследствие нападения в центре Мали сегодня.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на западные СМИ.

Отмечается, что нападение произошло возле села Бодио в регионе Мопти — эпицентре насилия в Мали со стороны повстанцев, связанных с «Аль-Каидой» и «Исламским государством».

— Количество жертв велико: 16 солдат погибли, 30 исламистов погибли и 17 других были ранены, — сообщил мэр соседнего города Банкас — Мулае Хиндо.

Другой местный чиновник, попросивший не называть своего имени, сказал, что погибли более десяти солдат.

В свою очередь, армия Мали заявила, что сейчас подтвержденное количество погибших составляет пять человек.

Как сообщалось, в августе прошлого года в Мали произошел военный переворот и была сформирована переходная гражданская администрация, которая обещала провести всеобщие выборы в течение 18 месяцев. Отсутствие реформ и бедность населения порождают риск роста влияния в стране радикальных исламистских группировок.