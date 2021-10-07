Великое национальное собрание Турции (парламент) приняло законопроект о ратификации Парижского соглашения по климату, сообщило информационное агентство «Анадолу».

Об этом пишет «Интерфакс-Украина».

Законопроект был принят в преддверии Всемирного климатического форума в Глазго, запланированный на 31 октября — 12 ноября.

Ранее законопроект был одобрен Комитетом по иностранным делам парламента Турции.

Турция была одной из первых стран, подписавших Парижское соглашение в 2016 году, однако долго не принимала решение о его ратификации.

Парижское соглашение — международный договор, принятый в 2015 году, основной задачей которого является удержание прироста глобальной средней температуры ниже 2 градусов.

Напомним, межправительственная группа экспертов по изменению климата при ООН прогнозирует значительное изменение климата. Высока вероятность того, что уже к 2100 году температура поднимется на 2,7 градуса Цельсия.