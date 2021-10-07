Президент Молдовы Майя Санду подписала указ о назназначении на пост генпрокурора нового человека. Им стал Думитру Робу, который имеет опыт руководства генпрокуротурой — в 2019-ом он временно исполнял обязанности главы ведоства.

Об этом пишет Noktia.

Отмечается, что на вакантное место претендовали сразу два человека: непосредственно Думитру Робу и антикоррупционный прокурор Виктория Фуртуна, которая занималась делом прежнего генпрокурора Александра Стоянголо.

По итогу заседания Высшего совета была одобрена кандидата Робу, как человека, который успел себя зарекомендовать на ответственном посту.

При этом, Майа Санду имела правило отклонить кандидатуру, предложенную Высшим советом прокуроров, в случае обнаружения неопровержимых доказательств несовместимости кандидата с соответствующей должностью, нарушения кандидатом законодательства либо нарушения законных процедур его отбора.

Напомним, в Молдове генерального прокурора Александра Стояногло отстранили от работы и задержали по подозрению в превышении полномочий и коррупции.