Премьер-министр Украины 2014-2016 годов, лидер партии «Народный фронт» Арсений Яценюк считает, что энергетический кризис в Украине может привести к тому, что страна фактически будет финансировать российскую армию.

Об этом он заявил в «Ток-шоу № 1» на канале «Украина 24», передает пресс-служба политсилы.

Он отметил, что информация о нахождении в хранилищах 19 миллиардов кубических метров газа для прохождения отопительного сезона ложная, ведь там хранится частный газ.

— Нам не хватает минимум 4 миллиарда кубических метров газа. Почему Витренко не закачал газ по 200-250 долларов всего-навсего 4 месяца назад, а сейчас этот газ надо покупать минимум по 2000 долларов, — подчеркнул он.

Для этого, подчеркнул лидер НФ, властям придется вытащить из карманов украинцев минимум 5 миллардов долларов.

Кроме того, на складах накоплено всего лишь 700 тысяч тонн угля.

— Когда в 2014 году Россия полностью заблокировала поставки угля отовсюду, тогда на складах было 1 миллион 600 тысяч тонн, — сказал он.

Такая ситуация, подчеркнул Арсений Яценюк, может привести к возобновлению импорта электроэнергии из Беларуси и России.

— Фактически, мы снова будем финансировать российскую армию. И у меня складывается конспирологическая версия, что кто-то за этим стоит. Вижу, что все тянется к тому, чтобы отдать опять Украину под диктат российского «Газпрома», чтобы снова покупать газ у российского «Газпрома», — сказал он.

Ранее Арсений Яценюк заявил, что нападение на журналистов «Схем» со стороны руководства «Укрэксимбанка» свидетельствует о вседозволенности и «властном дурмане» «слуг народа», которые на самом деле решили стать «хозяевами народа».