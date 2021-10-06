Премьер-министр Украины 2014-2016 годов, лидер партии «Народный фронт» Арсений Яценюк заявил, что нападение на журналистов «Схем» со стороны руководства «Укрэксимбанка» свидетельствует о вседозволенности и «властном дурмане» «слуг народа», которые на самом деле решили стать «хозяевами народа».

Об этом сообщает пресс-служба политсилы.

Он подчеркнул, что нападение на журналистов проекта «Схемы» руководством государственного «Укрэксимбанка» с применением грубой физической силы должно получить правовую оценку, результатом которой станет судебный приговор.

— Этому не должны помешать никакие связи, протекции и дружеские отношения руководства банка с представителями власти и приближенными лицами, — подчеркнул лидер НФ.

Причиной нападения, как следует из информации самих журналистов, стал вопрос о кредитовании «Укрэксимбанком» структур на оккупированных Россией территориях так называемой «ДНР».

— Именно это привело руководителей банка к безумному бешенству, рукоприкладству и попытке уничтожить записанное видео, — написал он.

Арсений Яценюк подчеркнул, что финансирование государственным банком вражеской стороны, агрессора — это диверсия против государства и преступление против каждого.