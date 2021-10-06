Премьер-министр Украины 2014-2016 годов, лидер партии «Народный фронт» Арсений Яценюк заявил, что нападение на журналистов «Схем» со стороны руководства «Укрэксимбанка» свидетельствует о вседозволенности и «властном дурмане» «слуг народа», которые на самом деле решили стать «хозяевами народа».
Об этом сообщает пресс-служба политсилы.
Он подчеркнул, что нападение на журналистов проекта «Схемы» руководством государственного «Укрэксимбанка» с применением грубой физической силы должно получить правовую оценку, результатом которой станет судебный приговор.
— Этому не должны помешать никакие связи, протекции и дружеские отношения руководства банка с представителями власти и приближенными лицами, — подчеркнул лидер НФ.
Причиной нападения, как следует из информации самих журналистов, стал вопрос о кредитовании «Укрэксимбанком» структур на оккупированных Россией территориях так называемой «ДНР».
— Именно это привело руководителей банка к безумному бешенству, рукоприкладству и попытке уничтожить записанное видео, — написал он.
Арсений Яценюк подчеркнул, что финансирование государственным банком вражеской стороны, агрессора — это диверсия против государства и преступление против каждого.
Напомним, на журналистов программы «Схемы» совершили нападение в государственном «Укрэксимбанке» во время записи интервью с главой правления этого финучреждения Евгением Мецгером прямо в его кабинете.
Поскольку когда Евгению Мецгеру не понравился вопрос журналиста-расследователя, он приказал охране забрать камеры и изъять записи. Журналист смог записать все на аудио, а позже «Схемы» восстановили и обнародовали кадры нападения.
Ранее за отстранение Евгения Мецгера высказался советник президента Михаил Подоляк.
Также министр финансов Сергей Марченко заявил, что руководство государственного «Укрэксимбанка» должно было сделать все для того, чтобы не допустить даже теоретического конфликта с журналистами.
Лидер парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия тоже осудил поведение главы «Укрэксимбанка» Евгения Мецгера в отношении журналистов «Схем». Он считает, что руководитель госбанка должен уйти в отставку.
6 октября стало известно, что глава «Укрэксимбанка» Евгений Мецгер сложил с себя полномочия на время проведения необходимых следственных действий Национальной полицией и служебного расследования банком.
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Премьер-министр Украины 2014-2016 годов, лидер партии «Народный фронт» Арсений Яценюк заявил, что нападение на журналистов «Схем» со стороны руководства «Укрэксимбанка» свидетельствует о вседозволенности и «властном дурмане» «слуг народа», которые на самом деле решили стать «хозяевами народа».
Об этом сообщает пресс-служба политсилы.
Он подчеркнул, что нападение на журналистов проекта «Схемы» руководством государственного «Укрэксимбанка» с применением грубой физической силы должно получить правовую оценку, результатом которой станет судебный приговор.
— Этому не должны помешать никакие связи, протекции и дружеские отношения руководства банка с представителями власти и приближенными лицами, — подчеркнул лидер НФ.
Причиной нападения, как следует из информации самих журналистов, стал вопрос о кредитовании «Укрэксимбанком» структур на оккупированных Россией территориях так называемой «ДНР».
— Именно это привело руководителей банка к безумному бешенству, рукоприкладству и попытке уничтожить записанное видео, — написал он.
Арсений Яценюк подчеркнул, что финансирование государственным банком вражеской стороны, агрессора — это диверсия против государства и преступление против каждого.
Напомним, на журналистов программы «Схемы» совершили нападение в государственном «Укрэксимбанке» во время записи интервью с главой правления этого финучреждения Евгением Мецгером прямо в его кабинете.
Поскольку когда Евгению Мецгеру не понравился вопрос журналиста-расследователя, он приказал охране забрать камеры и изъять записи. Журналист смог записать все на аудио, а позже «Схемы» восстановили и обнародовали кадры нападения.
Ранее за отстранение Евгения Мецгера высказался советник президента Михаил Подоляк.
Также министр финансов Сергей Марченко заявил, что руководство государственного «Укрэксимбанка» должно было сделать все для того, чтобы не допустить даже теоретического конфликта с журналистами.
Лидер парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия тоже осудил поведение главы «Укрэксимбанка» Евгения Мецгера в отношении журналистов «Схем». Он считает, что руководитель госбанка должен уйти в отставку.
6 октября стало известно, что глава «Укрэксимбанка» Евгений Мецгер сложил с себя полномочия на время проведения необходимых следственных действий Национальной полицией и служебного расследования банком.