Следственный комитет Беларуси возбудил уголовное производство против независимого издания TUT.BY (которое под давлением перезапустилось как Zerkalo) по статье о разжигании вражды.

Об этом пишет Белсат.

По каким эпизодам начать производство не сообщается, однако наказание по этой статье намного жестче, чем по предыдущим делам против TUT.BY. Журналистам грозит до 12 лет заключения.

В мае текущего года в редакциях TUT.BY прошли обыски, силовики задержали 14 сотрудников издания, которым вменили неуплату налогов и ущерб государству.

Напомним, в Беларуси журналистов TUT.by еще на два месяца оставили в СИЗО.

А само издание в январе лишили статуса СМИ.