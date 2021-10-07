В сентябре 2021 года транзит природного газа по украинской ГТС в страны Европы составил 3,257 миллиарда кубометров. За 9 месяцев 2021 года транзит составил 32,666 миллиарда кубометров, а среднесуточный объем транспортировки — 119 миллионов кубометров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные, предоставленные «Оператором ГТС Украины».

По данным Оператора, на сентябрь 2021 года «Газпром» бронировал лишь 4% от дополнительных гарантированных транзитных мощностей. В результате среднесуточные объемы транспортировки российского газа через территорию Украины в этом месяце снизились до 109 миллионов кубометров — до минимального объема, согласно действующему транзитному соглашению.

— ОГТСУ предлагает около 80 млн кубометров в сутки дополнительных мощностей для транзита газа в Европу, однако результаты аукционов демонстрируют — «Газпром» не заинтересован в увеличении поставок. На сентябрь и октябрь не были забронированы даже гарантированные 15 миллионов кубометров дополнительных мощностей, не говоря уже о прерывистых, — заявил генеральный директор ОГТСУ Сергей Макогон.

По его словам, украинская ГТС используется менее чем на треть от общей транзитной мощности в 146 миллиардов кубометров в год.

— Эти незадействованные мощности, что вдвое превышают мощности «Северного потока-2», могут быть использованы для увеличения поставок газа в ЕС, — добавил он.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в стране не возникнет проблем с недостатком газа во время отопительного сезона.