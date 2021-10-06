Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль уточнил, что в стране не возникнет проблем с недостатком газа во время отопительного сезона.

Об этом пишет издание «Гордон».

Глава правительства отметил, что во всех областях готовность инфраструктуры фиксируется на уровне 99%.

— В хранилищах накоплено почти 19 млрд м³ газа, этого будет достаточно, чтобы пройти зиму. Перед руководством «Нафтогаза и «Укргаздобыча» правительство ставит четкую задачу нарастить добычу собственного газа, — сказал премьер.

По его словам, увеличение добычи касается безопасности государства.

Напомним, депутат горсовета от «Европейской солидарности» Елена Киселева убеждена, что предстоящий отопительный сезон в Николаеве может стать ударом для городского бюджета