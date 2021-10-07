Пленарное заседание Верховной Рады окончилось без назначения на пост председателя парламента.

Об этом пишет РБК-Украина.

Вице-спикер Елена Кондратюк уточнила, что обсуждение о том, кого стоит назначить на освободившееся кресло, продолжится завтра. Пленарное заседание объявили закрытым, так как в 16:00 началось внеочередное заседание парламента.

Среди последних кандидатов на вакантное место претендует Руслан Стефанчук из «Слуги народа» и два нардепа из «Европейской солидарности» — Алексей Гончаренко и Яна Зинкевич.

Напомним, в четверг, 7 октября, депутаты Верховной Рады большинством голосов отправили в отставку спикера Дмитрия Разумкова.