Пленарное заседание Верховной Рады окончилось без назначения на пост председателя парламента.
Об этом пишет РБК-Украина.
Вице-спикер Елена Кондратюк уточнила, что обсуждение о том, кого стоит назначить на освободившееся кресло, продолжится завтра. Пленарное заседание объявили закрытым, так как в 16:00 началось внеочередное заседание парламента.
Среди последних кандидатов на вакантное место претендует Руслан Стефанчук из «Слуги народа» и два нардепа из «Европейской солидарности» — Алексей Гончаренко и Яна Зинкевич.
Напомним, в четверг, 7 октября, депутаты Верховной Рады большинством голосов отправили в отставку спикера Дмитрия Разумкова.
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Пленарное заседание Верховной Рады окончилось без назначения на пост председателя парламента.
Об этом пишет РБК-Украина.
Вице-спикер Елена Кондратюк уточнила, что обсуждение о том, кого стоит назначить на освободившееся кресло, продолжится завтра. Пленарное заседание объявили закрытым, так как в 16:00 началось внеочередное заседание парламента.
Среди последних кандидатов на вакантное место претендует Руслан Стефанчук из «Слуги народа» и два нардепа из «Европейской солидарности» — Алексей Гончаренко и Яна Зинкевич.
Напомним, в четверг, 7 октября, депутаты Верховной Рады большинством голосов отправили в отставку спикера Дмитрия Разумкова.