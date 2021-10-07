Виталий Ким

Глава Николаевской облгосадминистрации, депутат горсовета от «Слуги народа» Витали Ким считает, что его коллега Александр Розумный ошибся, вступив в объединение, состоящее из депутатов «ОПЗЖ» и возглавляемое Владиславом Чайкой.

Об этом он сказал в комментарии корреспонденту НикВести.

— Мы разбираемся сейчас, что побудило депутата вступить в эту группу. Я думаю, это ошибка, и он оттуда выйдет, — отметил Виталий Ким.

Ранее сообщалось, что в объединение «За сталий розвиток Миколаєва» вошли депутаты от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юлия Белановская, Руслан Москаленко, Владислав Чайка, Сергей Щербаков. Возглавил объединение Владислав Чайка. К ним присоединились внефракционный депутат Андрей Турица, избранный от «Нашего края», и Александр Розумный.

Александр Розумный

Отметим, что последний работает начальником отдела координации торговли и предпринимательской деятельности администрации Ингульского района.

Напомним, что в апреле 2021 года Александр Розумный раскритиковал своих однопартийцев из планово-бюджетной комиссии, которые не согласовали передачу парка Победы на баланс Департамента энергетики, энергосбережения и внедрения инновационных технологий.

Отметим, что во время избирательной кампании в Верховную Раду в 2019 году Александр Розумный был координатором «Зе! Команды» в Николаеве. Тогда волонтеры «Зе! команды» выступили против кандидатов в нардепы от партии «Слуга народа» по мажоритарным округам от Николаева. Один из волонтеров Сергей Галько, в частности, заявил, что 2 июня на встрече с активистами координатор штаба Александр Розумный заявлял, что все кандидаты по мажоритарным округам от Николаева от партии «Слуга народа» купили себе место.

В свою очередь координатор «Зе! Команды» в Николаеве, бывший военный комиссар Корабельного района Николаева Александр Розумный заявил, что в партии «Слуга народа» не одобрили его кандидатуру в нардепы по 128 мажоритарному округу из-за нехватки опыта.