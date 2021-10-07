Депутаты «Нашего края» по всей стране инициировали обращение от местных советов к Кабмину с требованием снизить тарифы на газ и отопление для населения, поскольку при нынешних тарифах города рискуют оказаться без тепла уже этой зимой.

Об этом заявил сопредседатель политической партии «Наш край», народный депутат Сергей Шахов.

— Фиксированная цена на газ для бюджетных учреждений: школ, детских садов, больниц и госучреждений составит 13,6 гривен за куб без НДС и доставки, или 16,8 гривен за куб с НДС и до 19 гривен за куб с доставкой. А это почти вдвое больше, чем готовы выделить громады. Громады много раз говорили, что для них предельная стоимость голубого топлива — 11,2 гривен за куб. Поэтому условия меморандума заставляют закрываться часть бюджетных учреждений. И мы видим, что учебные заведения переходят на дистанционное обучение под предлогом усиления пандемии, — заявил Сергей Шахов.

Напомнил сопредседатель «Нашего края» и о крайне несправедливых условиях для ОСМД.

— ОСМД власть вообще решила сделать банкротами. Как оказалось, такие объединения, которые нашли силы и средства обустроить собственные котельные, отныне будут получать относительно дешевый газ в лимитированных объемах. Все, что выходит за пределы небольшого лимита, будет стоить гражданам от 25,4 гривен за куб, то есть в три раза выше 7,42 гривен за куб, — отметил народный депутат.

По словам Сергея Шахова, меморандум спасает ситуацию только на бумаге.

— Цены на газ для населения в этом отопительном сезоне будут почти вдвое выше, чем цена газа в прошлом отопительном сезоне (6,99 гривен за куб). Нет никаких гарантий, что правительство Шмыгаля выполнит взятые на себя обязательства по компенсации разницы в тарифах в сумме 30 миллиардов гривен — в прошлом году он этого не сделал. Итак, предусмотренной суммы в 11 миллиардов гривен (4% налога на доходы физических лиц и части акцизного налога на топливо) местным бюджетам просто не хватит для нормального прохождения отопительного сезона, что приведет к дальнейшему накоплению долгов и консервации проблем на последующие периоды», — заявил сопредседатель «Нашего края».

«Наш край» считает такую ситуацию с подготовкой к отопительному сезону целенаправленным «холодомором» украинцев и требует от правительства немедленных действий по реальному, а не мнимому снижению тарифов для населения и бюджетных учреждений.

Кроме того, власти и правоохранительные органы должны внимательно проверить работу НАК «Нафтогаза», который, очевидно, злоупотребляет своим статусом и искусственно увеличивает объемы закупки дорогого импортного газа с тем, чтобы увеличить оборотный капитал, от которого зависят размеры зарплат и премий.

Напомним, сопредседатель партии «Наш Край» Александр Мазурчак заявил, что объединения совладельцев многоквартирных домов, которые имеют собственные котельные, были исключены из списка бытовых потребителей в Меморандуме с местными властями, правительством и Нафтогазом.