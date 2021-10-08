Глава Гагаузии Ирина Влах обратилась с резким посланиям к первым лицам Молдовы с требованием освободить арестованного генпрокурора Александра Стоянголо.

Об этом передает Timpul.

Башкан региона заявила, что вместе с Стоянголо была арестована его жена.

— Обращаюсь к политическому руководству страны. Мы обеспокоены действиями, предпринятыми в отношении Александра Стояногло. В частности, нас беспокоит направленное шоу, с помощью которого политическое руководство страны пытается имитировать соблюдение закона. Как и в самые мрачные времена диктатуры, уголовное дело с доказательствами, достаточными для проведения обыска и ареста генпрокурора и его жены, появились за несколько часов, — подчеркнула Ирина Влах.

Она добавила, арест генпрокурора — это прямое давление.

— Желание запугать Александру Стояногло очевидно. Поэтому к нему и его жене была применена мера ареста. Это случай прямого давления на Александру Стояногло с целью заставить его замолчать. Я уверена, что господин Стояногло не намерен бежать из страны и скрываться от следствия. Напротив, я уверена, что он готов доказать свою невиновность. Но принимаются меры по ограничению его права на справедливое правосудие, — отметила глава Гагаузии.

Также политик попросила партию Санду не вершить правосудие прежде выводов следствия.

— Помните, что вы обещали служить людям, а не использовать их. Вы обещали защищать людей, а не разоблачать их. Вы обещали построить лучшее будущее, а не порождать конфликты. Сегодня Молдова остро нуждается в мудром и ответственном руководстве, Молдове нужны хорошие примеры ответственного отношения и честности, потому что политики дают нам плохие примеры. Действия в отношении г-на Стояногло — это не шаг к построению верховенства закона — это сто шагов назад, — заключает Ирина Влах.

Люди в масках из Службы разведки и безопасности обыскали Генеральную прокуратуру после того, как Высший совет прокуроров назначил антикоррупционного прокурора Викторию Фуртуну для проверки информации, содержащейся в уголовном иске, поданном депутатом партии Майи Санду Лилианом Карпом против генерального прокурора. Буквально через несколько часов было заведено уголовное дело.

Стояногло и все его заместители были отстранены от должности, и сразу же начались обыски в прокуратуре и в доме генпрокурора.

В своем обращении депутат Лилиан Карп просит провести расследование по факту совершения преступлений злоупотребления служебным положением и пассивной коррупции. Он заявляет о связях между Вячеславом Платоном (скандальный бизнесмен, который теперь разыскивается после того, как он недавно был освобожден из тюрьмы по просьбе Стояногло) и Александром Стояногло в отмывании денег под названием «Прачечная машина» (22 миллиарда долларов, отмытых молдавскими банками).

Карп также утверждает, что в 2011 году, будучи председателем парламентской комиссии по государственной безопасности, Стояногло создал юридический «склон» для отмывания 22 миллиардов долларов (грязных денег, поступающих из России) через Молдову.

Напомним, в Молдове генерального прокурора Александра Стояногло отстранили от работы и задержали по подозрению в превышении полномочий и коррупции.