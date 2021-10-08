Михеила Саакашвили, находящегося в заточении, посещал секретарь католического патриархата Грузии Илии Второго Микаэль Ботковели, чтобы склонить политика к выходу из голодовки, но тот совету не последовал.

Об этом информирует Грузия Online.

Секретарь выступил посредником между патриархами и Саакашвили. Церковь увещевала экс-президента возобновить прием пищи, но тот ответил, что он пошел на этот шаг сознательно, поэтому отступать не намерен.

Однако одну просьбу секретарю он все же передал — чтобы ему в тюрьму переслали нагрудный крест. Микаэль Ботковели рассказал, что администрация тюрьмы не разрешила передать Саакашвили Евангелие, сославшись на позолоченный переплет.

Напомним, недавно политика навещала его возлюбленная депутатка из СН Елизавета Ясько.