Михеила Саакашвили, находящегося в заточении, посещал секретарь католического патриархата Грузии Илии Второго Микаэль Ботковели, чтобы склонить политика к выходу из голодовки, но тот совету не последовал.
Об этом информирует Грузия Online.
Секретарь выступил посредником между патриархами и Саакашвили. Церковь увещевала экс-президента возобновить прием пищи, но тот ответил, что он пошел на этот шаг сознательно, поэтому отступать не намерен.
Однако одну просьбу секретарю он все же передал — чтобы ему в тюрьму переслали нагрудный крест. Микаэль Ботковели рассказал, что администрация тюрьмы не разрешила передать Саакашвили Евангелие, сославшись на позолоченный переплет.
Напомним, недавно политика навещала его возлюбленная депутатка из СН Елизавета Ясько.
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Михеила Саакашвили, находящегося в заточении, посещал секретарь католического патриархата Грузии Илии Второго Микаэль Ботковели, чтобы склонить политика к выходу из голодовки, но тот совету не последовал.
Об этом информирует Грузия Online.
Секретарь выступил посредником между патриархами и Саакашвили. Церковь увещевала экс-президента возобновить прием пищи, но тот ответил, что он пошел на этот шаг сознательно, поэтому отступать не намерен.
Однако одну просьбу секретарю он все же передал — чтобы ему в тюрьму переслали нагрудный крест. Микаэль Ботковели рассказал, что администрация тюрьмы не разрешила передать Саакашвили Евангелие, сославшись на позолоченный переплет.
Напомним, недавно политика навещала его возлюбленная депутатка из СН Елизавета Ясько.