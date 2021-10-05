Депутатка партии «Слуги народа» Елизавета Ясько прилетела в Грузии, чтобы вручить передачу Михеилу Саакашвили.
Об этом информирует «Сегодня».
Девушку сфотографировали в приемном отделении СИЗО Рустави, где сидит экс-президент Грузии. Елизавета просила встречи с Михеилом Саакашвили, однако ей отказали, не сообщив причин.
Местными СМИ комментарии она не дает по соображениям принципов.
Напомним, в день задержания политика Ясько сообщила об отношениях с ним.
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Депутатка партии «Слуги народа» Елизавета Ясько прилетела в Грузии, чтобы вручить передачу Михеилу Саакашвили.
Об этом информирует «Сегодня».
Девушку сфотографировали в приемном отделении СИЗО Рустави, где сидит экс-президент Грузии. Елизавета просила встречи с Михеилом Саакашвили, однако ей отказали, не сообщив причин.
Местными СМИ комментарии она не дает по соображениям принципов.
Напомним, в день задержания политика Ясько сообщила об отношениях с ним.