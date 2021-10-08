Глава Христианско-демократического союза, наследник Меркель Армин Лашет анонсировал смену руководства партии, которая уступила социал-демократам на осенних выборах в Бундестаг.

Об этом передает DW.

В ХДС намерены обновить всю верхушку.

— Мы быстро осуществим кадровое обновление ХДС — от головы к президиуму и федеральному руководству, — объявил политик.

Лашет добавил, что готов отказаться от поста канцлера, если партия войдет в правящую коалицию.

— Большой проект «Ямайка» (коалиция из ХДС/ХСС, Свободной демократической партии и Партии зелёных) не должен разрушаться из-за одного человека, — добавил последователь Ангелы Меркель.

Последние парламентские выборы в стране состоялись две недели назад. Лидерство на них взяла Социал-демократическая партия Германии с 25,7%, на втором месте укрепился блок партий ХДС / ХСС с 24,1%, третье заняла партия «Союз-90 / Зеленые» при 14,8%, а на четвертом Свободная демократическая партия с 11,5% голосов.

Напомним, после парламентских выборов в Германии начались переговоры о формировании коалиции.