Президент Владимир Зеленский подписал указ об увольнении или частичном уменьшении сроков наказания для 31 осужденного военного Украины.

Об этом сообщили в Офисе президента.

Помилование осужденных военных рекомендовала соответствующая комиссия при президенте по инициативе Консультативного совета по вопросам обеспечения прав и свобод защитников Украины.

Так, в решении во внимание принимались степень тяжести совершенных преступлений, срок фактического отбытия наказания, лица осужденных, их семейное положение, поведение до совершения преступления и после осуждения, возмещение причиненных убытков и устранение причиненного вреда, мнение органов и учреждений исполнения наказаний о целесообразности помилования и другие обстоятельства.

Руководитель ОП Андрей Ермак заявил, что при определении людей для помилования учитывали также и их заслуги перед государством. По его словам, такое отдельное ходатайство о помиловании военных «сделано впервые в новейшей истории Украины».

Перед созданием указа представители Консультативного совета посетили около 40% колоний, а также исправительные центры и следственные изоляторы, где провели встречи с более чем 200 осужденными военными.

По словам председателя Комиссии по вопросам помилования Андрея Готы, при рассмотрении дел были отобрали людей, которые не совершали тяжких преступлений, а президент «лично ознакомился с делом каждого военного, которого рекомендовали помиловать».

Андрей Гота добавил, что помилование не касается дел в отношении военных, совершивших ДТП в состоянии алкогольного опьянения. Также не рассматриваются дела осужденных за убийство.

Напомним, что глава мирного протеста белорусов Мария Колесникова, осужденная на 11 лет, не стала каяться перед камерами за возможность попросить милости у Александра Лукашенко.