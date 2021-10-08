Депутатка от фракции «Слуга народа» Галина Третьякова возликовала после смерти Антона Полякова, написав в партийном чате «одним врагом меньше». «Европейская солидарность» требует отстранить ее от заседаний и вывести из комитета, в котором та состоит.

Как пишут Буквы, глава фракции, в которой состоял Поляков, попросил депутатов обратить внимание на слова Третьяковой.

— Наша группа партия «За будуще» хочет обратиться к «Слуге народа». Только в вашем партийном чате руководитель комитета, который должен быть озабочен людьми, детьми, госпожа Третьякова написала, что одним врагом меньше — о смерти Антона Полякова. Я хотел бы попросить вас, уважаемая фракция «Слуга народа», сделать вывод по словам госпожи Третьяковой. Она всем известна отношением к детям, к людям, к стране. Я считаю, что это недопустимо, каким бы политическим оппонентом или человеком не был господин Поляков ... умер человек, обычный человек, кроме того, наш коллега по парламенту, — заявил Игорь Палица.

В ответ Третьякова обозвала недовольных ее формулировками депутатов лицемерами.

— У меня два замечания. Откуда «За майбах» знает, что пишут в чате «Слуга народа» — это раз. А во-вторых, когда люди, которые борются за свободу слова, которая гарантирована каждому человеку здесь, в зале, Конституцией, и считают, что они могут навязывать кому-то, какие-то платки на рот, то, мне кажется, что позор — это вам, — заключила депутатка.

В свою очередь сопредседатель фракции «Европейская солидарность» Ирина Геращенко потребовала последствий за такие высказывания.

— Какая-то полная моральная деградация. Председатель комитета социальной политики Галина Третьякова написала в партийном чате слуг слова радости по смерти коллеги, мол, «одним врагом меньше». А потом еще сказала, что это свобода слова . Та же Третьякова, которая вчера клеймила Разумкова, который давал слово оппозиции и не выключал микрофон, когда критикуют Зеленского. Это просто шок. Хочется извиниться перед семьей и близкими Антона Полякова, что такое вообще возможно. Что такое происходит в парламенте. Что здесь стая. Руководители парламентских фракций подают совместное заявление в регламентный комитет с требованием отстранить Третьякову от 5 сессионных заседаний и отправить ее в отставку с поста председателя комитета соцполитики, — акцентировала глава фракции.

Ранее сообщалось, что в ночь с 7 на 8 октября в машине такси был найден мертвым народный депутат Антон Поляков.