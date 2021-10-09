ЗАО «Николаевская ТЭЦ» готова к началу нового отопительного сезона в городе, но некоторые работы еще ведутся.

Об этом рассказал главный инженер предприятия Сергей Рыков в ходе пресс-подхода, передает корреспондент НикВести.

Примечательно, что функционирующие котлы были установлены еще в 1939 году.

— Наше оборудование, несмотря на солидный возраст, находится в отличном состоянии, претензий у нас нет. Очень им довольны, дорожим, ремонтируем и поддерживаем в полном объеме, — подчеркнул Сергей Рыков.

Главный инженер ТЭЦ оценил готовность станции к запуску отопительного сезона на 98%.

— Нам осталась изолировка наших трубопроводов и оборудования, вторичное оборудование сейчас проходит плановый ремонт. По теплосети на данный момент 5 дефектов, из которых 3 в работе, они будут выполнены до конца этой недели, максимум до начала следующей. И остается 2 дефекта теплосети, которые будут устранены до конца следующей недели. Поэтому можно считать, что станция готова на все 100%, — сказал Сергей Рыков.

Как сообщалось ранее, долг жителей Николаева за услуги Николаевской ТЭЦ на сегодняшний день составляет 75 миллионов гривен.